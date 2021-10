Joven va a entrevista de trabajo y no la contratan por sonreír demasiado: "Al parecer soy un bicho raro"

Una incómoda situación fue la que vivió Manuela, una joven de 26 años, luego de acudir a una entrevista de trabajo en una consultora, de la cual posteriormente recibió un correo electrónico con un insólito mensaje en Argentina.

Y es que el email enviado por este servicio no le agradó para nada a la mujer, ya que allí se manifestaban las razones por las que no fue seleccionada en la vacante, causando su inmediata molestia.

Pero todo tiene un significado, ya que en el "feedback" se le comunicó a Manuela que no había quedado en el puesto por algún tipo de incapacidad, sino que por sonreír "demasiado".

"Sonreíste demasiado"

"Hola Manuela, gracias por tu CV, quería aclarar que soy compañero de Marcelo, el chico que te entrevistó hace tres semanas aproximadamente. La vacante es la misma y te recuerdo que no habías quedado seleccionada", dice el texto.

Posterior a esto, el mensaje continúa con el porqué de la decisión: "Te recuerdo el feedback... Nos pareció interesante tu CV y lo que tienes para aportar a una empresa. Pero sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática y no nos parece muy profesional que una persona que sonríe toda la entrevista".

"No es nada personal, solo creemos que eso puede afectar al desempeño de tu carrera en un futuro. Es solo un consejo, a veces ser extrovertido denota falta de compromiso y seriedad. Que tengas buen fin de semana, saludos", concluye el correo.

LinkedIn

"Al parecer soy un bicho raro"

Tras estas palabras, Manuela decidió compartir su experiencia en redes sociales: "Al principio me enojé, pero ahora me río... Creo que la risa es más fuerte que yo. Me gusta ser positiva, ver el vaso lleno, ver lo bueno de las situaciones y las personas", manifestó.

"Soy una selectora copada, cualquier candidato que tenga una entrevista conmigo lo va a pasar bien. En mis 6 meses de experiencia aprendí a armar un ambiente cordial y distendido. Soy fiel creyente de que una persona cómoda habla más, en cualquier situación que esté", sostuvo.

Por último, expresó que "y al parecer, también soy un bicho raro. Una licenciada que se ríe... Yo pensaba que se sonríe para la vida, y no solo para la foto".