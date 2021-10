Mujer llama a la policía con falsa amenaza de bomba al trabajo de su novio para verlo: La arrestaron

Kayla Blake, de 33 años, quería pasar tiempo con su novio y para lograrlo se le ocurrió comunicarse con la policía para alertar que había una bomba en la planta en la que él trabaja.

La mujer residente de Etna, Estados Unidos, fue arrestada después de haber realizado las llamadas que provocaron la evacuación de la empresa en la que laboran unos 400 empleados y, en consecuencia, la paralización temporal de la producción.

El jefe de la Policía de Pittsfield, Harold Bickmore, refirió que la enamorada hizo una llamada al departamento de Policía de Maine para notificar que pondría una bomba en una planta de Puritan Medical Products, detalla el portal RT.

Posteriormente, en otra llamada que realizó dos horas después, notificó que serían cinco las bombas caseras en los alrededores de la compañía. Cuando los policías rastrearon las llamadas determinaron que habían sido efectuadas por Blake.

Durante el interrogatorio, confesó que no tenía ningún explosivo. Ahora, la mujer deberá enfrentar la acusación de delito grave por la amenaza de bomba, informa Caracol TV.

Maine Woman Called in Bomb Threats Toward Boyfriend’s Workplace to Spend More Time with Him: Police https://t.co/4Wjawg7SS8 pic.twitter.com/uP3a6qVcwv