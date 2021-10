Arrestan a hombre que desmembró y quemó cadáveres de sus víctimas: "Creía que debía sacrificar personas"

Jason Alan Thornbug, un hombre de Texas, Estados Unidos, de 41 años, confesó a la policía que asesinó al menos a cinco personas porque “tenía conocimiento profundo de la biblia y creía que lo llamaban a realizar sacrificios de personas”.

Las autoridades arrestaron a Thornburg luego del hallazgo de los tres cuerpos desmembrados y quemados en la ciudad de Fort Worth la semana pasada. A pesar de que la mayoría de los crímenes se cometió en el estado, entre las víctimas del hombre se encuentra una exnovia de Arizona, informó Univisión.

Police say Jason Alan Thornburg, 41, admitted to killing a man and two women in a hotel room over the course of approximately five days and then disposing of their bodies in a dumpster before eventually setting the dumpster on fire: https://t.co/tlFTI1sSvS pic.twitter.com/kx1sYdrgoo