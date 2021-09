Museo presta 84 mil dólares a un artista, pero se "roba" el dinero y coloca un marco en blanco

Jens Haaning, un artista de Dinamarca, desató una gran polémica luego de que un museo le prestó 84 mil dólares en efectivo, que se suponía serían exhibidos en un cuadro, pero se quedó con el dinero, colocó un marco en blanco y lo llamó “una obra de arte”.

La exhibición se inauguró, el viernes 24 de septiembre de 2021, en el Museo de Arte Moderno Kunsten en la ciudad de Aalborg. Se suponía que trataba sobre el futuro del trabajo y los visitantes debían encontrarse con dos grandes cuadros llenos de billetes enmarcados por un valor de 84 mil dólares en total, escribió el portal de CNN.

Originalmente, el objetivo era que las piezas fueran reproducciones de dos obras del artista, que previamente utilizó dinero enmarcado para representar gráficamente el promedio de los salarios anuales de un austriaco y un danés, en euros y coronas danesas, respectivamente.

Sin embargo, cuando el museo recibió las obras de arte, el personal de la galería descubrió algo fuera de lo común: los marcos estaban completamente vacíos. Lo más sorprendente es que los billetes no fueron robados por los ladrones, sino que el propio Haaning se quedó con el dinero y, según dijo, lo hizo en nombre del arte.

“He optado por hacer una nueva obra para la exposición, en lugar de mostrar las dos obras de 14 y 11 años respectivamente”, escribió Haaning en un correo electrónico que envió al museo, cuyo texto se exhibe junto a los marcos vacíos.

“El trabajo se basa en / responde tanto a su concepto de exposición como a las obras que originalmente habíamos planeado mostrar”, agregó.

When Denmark's Kunsten Museum of Modern Art lent artist Jens Haaning 534,000 kr ($84,000 USD), the museum expected Haaning would incorporate the money as visual elements in two pieces of art it had commissioned for an upcoming exhibit on labor markets. pic.twitter.com/dg1uKMmcNP