"Es mi mejor amigo de toda la vida": niña de 7 años se vuelve viral tras ofrecer recompensa por su peluche perdido

Conmovida se encuentra la comunidad mexicana luego del urgente llamado que realizó una niña de 7 años mediante Facebook y que dice relación con la pérdida de su "mejor amigo", como lo ha calificado ella.

Se trata de Miranda, que hace casi dos semanas perdió a su peluche "Bebé Jaguar", lo que le ha generado una profunda tristeza. Por este motivo, la pequeña decidió pedir ayuda para encontrarlo lo antes posible.

En la mencionada red social, la usuaria Karen Villeda compartió una imagen de un cartel que había hecho la pequeña con sus propias manos y que tenía por nombre "Se busca gato de peluche, es este", con una flecha apuntando.

En la fotografía se aprecia la imagen del peluche, de color café y blanco, su respectivo nombre y un dibujo de la pequeña junto a él, además de un mensaje de ayuda acompañado por unas caras tristes.

¿Dónde se perdió el peluche?

El juguete se extravió, específicamente, en la ciudad de Gustavo Adolfo Madero, un territorio que alcanza los 94.07 kilómetros cuadrados y que tiene más de un millón de habitantes, consigna TN.

En la imagen la pequeña manifestó: "El viernes 17 de septiembre del 2021 fui al cine, a la Plaza Encuentro. Llevé conmigo a mi peluche que tengo desde que soy bebé. Tenía 3 años cuando me lo dieron".

Respecto a la desaparición del peluche, Miranda comentó que "al llegar a mi casa me di cuenta de que no estaba en mi mochila, yo creo que se me cayó. Lo extraño mucho porque es mi mejor amigo de toda la vida".

La recompensa

Debido a la dificultad que existe por encontrar el juguete, la niña decidió ofrecer una recompensa que enterneció las redes sociales: "un dulce y $20. Por favor, encuéntrelo".

La cuenta de Twitter de Cinépolis se unió a esta noble causa y decidió compartir una foto del cartel con el mensaje "yo sumo cabritas (palomitas) gratis a la recompensa".