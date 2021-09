Muere niña al caer de una atracción en un parque: no tenía puesto el cinturón de seguridad

Wongel Estifanos, una niña de 6 años, murió trágicamente al caer de una atracción en un parque de Colorado, Estados Unidos, luego de que los operadores fallaron en asegurarla correctamente con el cinturón de seguridad.

A state investigation into the death of Wongel Estifanos at Glenwood Caverns Adventure Park has concluded. The 9 page report found "multiple operator errors" because she wasn't strapped in. @ricksallinger & I talk to the family attorney about the report - @CBSDenver 10pm pic.twitter.com/iq2JCgRoeS