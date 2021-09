Una mujer y su hijo mueren por caída en un estadio de Grandes Ligas en Estados Unidos

Una mujer y su hijo pequeño fallecieron debido a una caída en el estadio Petco Park de San Diego (California) antes de un juego de las Grandes Ligas de béisbol por causas aún desconocidas, dijeron los investigadores el domingo.

La portavoz del departamento de Policía de San Diego, Andra Brown, explicó que las muertes se produjeron poco antes del inicio del partido del sábado entre los Padres de San Diego y los Bravos de Atlanta.

La mujer, de 40 años, y su hijo, de dos, cayeron desde el tercer piso del estadio a la calle, donde fallecieron después de que agentes intentaran reanimarlos.

"Estaban en una zona de comedor/concesión en el nivel de la explanada antes de la caída", explicó Brown.

La portavoz señaló que se siguen investigando las causas del incidente y, "por precaución, la Unidad de Homicidios de la Policía de San Diego fue llamada a la escena".

TRAGIC: A mother and child were killed Saturday after falling an estimated six stories from the concourse dining area of Petco Park in downtown San Diego, according to police.#NWAHomepage #NationalNewshttps://t.co/oqEUrMsvJb