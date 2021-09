Al menos tres personas murieron y otras resultaron heridas al descarrilar un tren el sábado en el estado estadounidense de Montana, informó el operador ferroviario Amtrak.

Aproximadamente 141 pasajeros y 16 tripulantes estaban a bordo del "Empire Builder", tren que se dirigía de Chicago a Seattle, cuando descarrilaron ocho vagones alrededor de las 16:00 horas locales (19:00 horas de Chile) en el norte del estado de Montana.

"Nos entristece profundamente la información de que las autoridades locales están confirmando ahora que tres personas perdieron la vida como resultado de este accidente", dijo la empresa en un comunicado.

Las tres muertes fueron confirmadas por el departamento local de policía, informó la cadena ABC.

La coordinadora del Servicio de Desastres y Emergencias de Montana, Amanda Frickel, dijo al diario New York Times que "más de 50 personas están heridas".

Agregó que equipos de rescatistas acudieron al lugar y que varios hospitales y helicópteros médicos estaban listos para brindar atención.

Inicialmente no quedó claro lo que provocó el accidente, mientras que la Junta Nacional de Transporte y Seguridad dijo en Twitter que abrió una investigación.

Amtrak indicó que activó a su Equipo de Respuesta de Incidentes y envió personal de emergencia al sitio para apoyar a las autoridades en la evacuación de los heridos.

Las autoridades inicialmente no dieron más detalles, aunque Frickel aseguró que "todos los sobrevivientes fueron sacados" del lugar.

El tren descarriló en una zona remota cerca de Joplin, Montana, un poblado de 200 habitantes cerca de la frontera con Canadá.

