"No tengo más manos": joven dentista se quita las muelas del juicio sin ayuda y se graba mientras lo hace

Ana Victoria Rodríguez, una joven dentista de Sonora, México, se viralizó en las redes sociales tras compartir a través de ellas un video que grabó mientras se extraía de la boca sus terceros molares, también conocidos como muelas del juicio o cordales.

El video en blanco y negro, publicado en Twitter la noche del domingo 5 de septiembre de 2021, muestra cómo la joven se inyecta la anestesia y lleva a cabo el procedimiento de extracción de los dientes sin ningún tipo de ayuda.

A pesar del amplio consenso que existe sobre el dolor que produce dicho procedimiento, para Rodríguez parece ser tan sencillo que en ningún momento puede verse la sangre saliendo de su boca y tampoco se le ve hacer gestos de dolor o malestar.

Usuarios dudan de la veracidad del video

En las respuestas al video, al que muchos usuarios de la red social reaccionaron impresionados, la dentista detalló que se extrajo las cordales utilizando “el 222 porque era el único forcep con que podía ver mejor y agarrar bien el molar”.

Por supuesto, debido a lo sencillo que lo hace ver Ana Victoria, muchos internautas dudaron de la veracidad del procedimiento mostrado en el video. No obstante, ella defendió la sinceridad de las imágenes y afirmó que era real. Además, explicó a quienes señalaron la falta de sangre que “no siempre es un sangrado excesivo. No fue traumática la extracción y no hubo tanta sangre”.

El highlight de mi semana fue extraerme sola mis terceros molares 🥸 pic.twitter.com/sUYsS0IK6r — Ana Victoria ☁️ (@AnaVictoriaRb_) September 6, 2021

“No tengo más manos para detener el eyector, retraerme y agarrar el forcep”, respondió la joven dentista junto a otro video que compartió en respuesta a uno de los usuarios escépticos, esta vez sin ningún tipo de filtro y mostrando más detalles de la operación.

No tengo más manos para detener el eyector, retraerme y agarrar el forcep 😅 pic.twitter.com/F1kWqeajpo — Ana Victoria ☁️ (@AnaVictoriaRb_) September 7, 2021

Cabe destacar que un gran número de odontólogos persuaden a las personas de abstenerse de realizar este tipo de operaciones por cuenta propia, ya que puede representar un gran peligro para la salud. La recomendación es que se lleve a cabo siempre de las manos de un profesional y en un consultorio esterilizado.