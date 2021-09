Asesinan a bebé de 14 meses y hieren a su hermana de 9 años durante asalto a prestamista

Una bala perdida acabó con la vida de una bebé de 1 año y 2 meses, identificada como Yulitza Ramos Nieto, e hirió a su hermana de 9, durante un asalto que se produjo en el barrio Las Américas de Barranquilla, en el departamento del Atlántico, Colombia.

La madre de la víctima, Yusleidis Johana Nieto Zabaleta, de 31 años, relató cómo se desarrolló la tragedia, que ocurrió la mañana del viernes 17 de septiembre de 2021. “Yo estaba en la sala viendo la hora porque la bebé tenía una cita médica, en el momento escucho una bulla (ruido) y cuando me asomo veo que era un atraco”, dijo a El Heraldo de Colombia.

Niña de un año muere y su hermanita queda grave tras balacera producida en el barrio Las Américas en @alcaldiabquilla, según la @PoliciaBquilla se trató del robo a un paga diario lo que provocó la balacera @jaimepumarejo pic.twitter.com/f0eOiXeXm8 — HT24 (@HT24___) September 17, 2021

Según los familiares de las niñas, tres asaltantes atracaron a un prestamista de la zona, a quien le robaron su moto. Los ladrones huyeron en las motocicletas pero el prestamista los persiguió, por lo que uno de ellos le disparó, pero la bala hirió a las niñas que jugaban en la terraza de su casa.

“Al ver que estaban apuntándole al cobradiario con el revólver yo cojo a mis dos hijas que están en la terraza jugando, cuando las voy metiendo para la casa, volteo y veo al cobradiario con un palo que va correteando a los atracadores y es cuando uno dispara y yo siento que la bebé pega un grito”, contó la madre a los medios locales.

“Enseguida le alzo el bracito y veo que el tiro le entró por un costado del lado derecho y le salió por el corazoncito”, agregó Nieto Zabaleta.

Policía ofrece recompensa por captura del asesino

Posteriormente, la madre llevó a su bebé hasta el Hospital San Ignacio del Bosque, donde finalmente se dio cuenta que su hija mayor también se encontraba herida. “Me llevo a la niña al San Ignacio y no me percato que la mayor tenía una bala en el brazo derecho, estando en el hospital es que me llevan a la niña herida”, explicó.

Sin embargo, la niña que resultó herida logró sobrevivir a sus heridas. “A mi hija la operaron y ya está fuera de peligro”, detalló Nieto Zabaleta, quien denunció el trágico incidente ante la fiscalía.

La policía logró detener a dos de los sospechosos involucrados en el crimen con la ayuda de los ciudadanos. Uno de los detenidos estaba siendo investigado por extorsión.

📝Revelan identidad de los tres presuntos asesinos de la bebé de un año de nacida en el barrio Las Américas y ofrecen 20 millones de pesos por información que lleve a sus capturas. pic.twitter.com/2yvlN7O8Al — Emisoras ABC (@EmisorasABC) September 20, 2021

Por otro lado, Jaime Pumarejo, el alcalde de la ciudad, anunció una recompensa de 20 millones de pesos colombianos (5 mil doscientos dólares aproximadamente) para quienes tengan información que pueda llevar a la captura del tercer sospechoso que se encuentra desaparecido, y quien sería el responsable de disparar la bala que acabó con la vida de la bebé.