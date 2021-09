Pfizer asegura que su vacuna contra el coronavirus es "segura" para niños de entre 5-11 años

La vacuna de Pfizer/BioNTech contra el Covid-19 es "segura" y "tolerada" por los niños de 5 a 11 años, a quienes la dosis adaptada genera una respuesta inmunitaria "robusta", según los resultados de un estudio anunciado este lunes por los laboratorios.

Las vacunas administradas a este colectivo contienen una dosis menor, pero generan una reacción "comparable" a la observada en los pacientes de entre 16 y 25 años, indicaron en su comunicado.

Afirmaron además que enviarán estos datos a las autoridades "lo antes posible".

Se trata de los primeros datos clínicos para este grupo de edad.

Results from our Phase 2/3 in children 5-11yrs of age showed a favorable safety profile & robust neutralizing antibody responses, using a 2 dose regimen of 10 µg. We plan to share the data with the @US_FDA, @EMA_News & other regulators. https://t.co/k2IgjPhxUS pic.twitter.com/lnIEhgol5I