Niña de 7 años muere atropellada cuando salía de la escuela acompañada de su madre

Un fatal suceso tuvo lugar en Indianápolis, Estados Unidos, y afectó a una niña de siete años que falleció en un trágico accidente de tránsito en pleno cruce peatonal.

La alarmante situación se generó cuando la pequeña se encontraba saliendo de su escuela acompañada de su propia madre. En ese instante, ambas fueron atropelladas, resultando con graves heridas.

Asimismo, también resultó lesionado un guardia que prestó ayuda cuando se produjo el hecho. Tanto él como la progenitora de la niña se encuentra en estado crítico, informa People.

El agente de policía, William Young, informó que el hecho se reportó el martes recién pasado, a eso de las 16:00 horas, frente a la escuela George W. Julian 57.

Respecto al guardia afectado por el impacto, el oficial señaló que en ese momento "estaba como cualquier otra persona, haciendo su trabajo" y que estaba ayudando a la madre y su hija a cruzar la calle.

Cabe mencionar que cuando la policía se hizo presente en el lugar, captaron a dos vehículos que estaban involucrados en la colisión, cuyos conductores se quedaron allí y cooperaron con las diligencias, para luego ser trasladados a un recinto médico.

La superintendente de IPS, la Dra. Aleesia Johnson, expresó sus condolenciasel miércoles y manifestó que "hoy es un día desgarrador. Por favor, mantengan a @IPSSchools y a la comunidad escolar @GWJulian57 en sus pensamientos y oraciones".

"Por favor, sostengan en sus corazones a nuestra estudiante que perdimos, junto con los que también resultaron heridos en el accidente de ayer (martes). Devastados", agregó.

En tanto, el alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, dijo: "Esta noche mi corazón está con todos los afectados por la tragedia de esta tarde: familia, amigos, vecinos, maestros, compañeros de clase".

"Levantemos los recuerdos de una vida joven tomada demasiado pronto y rodeemos de luto a una comunidad escolar", agregó.

Tonight my heart is with all those affected by this afternoon’s tragedy—family, friends, neighbors, teachers, classmates. Let us lift up the memories of a young life taken too soon, and surround a school community in mourning.