La escalofriante infancia y prontuario del principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann

Ha pasado más de una década de la misteriosa desaparición de Madeleine McCann, hecho que ocurrió el 3 de mayo del 2007 en un hotel de Praia da Luz, ubicado al sur de Portugal, donde en ese momento la familia se encontraba de vacaciones junto a la pequeña.

La niña habría desaparecido del recinto luego que un intruso ingresara por la noche a la habitación donde permanecía ella junto a sus hermanos. En ese contexto, el individuo aprovechó que los padres estaban cenando con otros amigos para secuestrarla.

El principal sospechoso, Christian Brueckner, de 44 años, es investigado por la Justicia, debido a su presunta implicancia en el dramático suceso que sorprendió al mundo entero y que hasta el día de hoy no ha podido ser clarificado.

La infancia de Brueckner

Jon Clarke, quien estuvo investigando el caso por años, publicó el destacado libro "My Search for Madeleine", que revela detalles sobre la vida de Brueckner cuando aún no era un criminal.

El diario inglés The Times realizó una reseña del libro y afirmó que el presunto autor del crimen tuvo una "infancia tortuosa" y que su propia madre "vivía encima de una taberna y se relacionaba con delincuentes locales".

Incluso, antes de recaer en su familia adoptiva, el hombre pasó por un orfanato. Más tarde, él y sus hermanos fueron víctimas de gritos y golpes con cinturón. Además, su madre adoptiva, identificada como Brigitte, fue calificada como "brutalmente dominante", consigna TN.

Por otra parte, Fritz, padre adoptivo de Brueckner, frecuentaba "azotarles adecuadamente en el trasero desnudo gritando: '¡Si lloras, habrá más!'".

En paralelo, vecinos y cercanos en la ciudad de Wurzburgo, en Alemania, señalaron que los adultos habían tomado la custodia de los menores solo por el dinero que les entregaba el Estado.

Prontuario del sospechoso

Solo en 2019, Brueckner fue condenado por violar a una turista estadounidense en 2005, a pocas cuadras del lugar donde se encontraba el recinto donde estaba de vacaciones la familia McCann en 2007. Este fue la principal sospecha de que él podría haber sido el responsable en la desaparición de la pequeña.

Más atrás, en 1995, el delito que se le imputaba al individuo fue el de abuso de menores, pero vivió tranquilo en Portugal y sin ser buscado por las autoridades de ese país.

El primer juicio por un delito sexual fue en 1994, cuando tenía 17 años. En ese momento, el acusado fue condenado en Baviera por abusar de un niño, aunque luego de eso logró escapar.

Pero no todo terminó allí, ya que Brueckner vivió y trabajó entre 1995 y 2007 al sur de Portugal, donde habría cometido diversos delitos relacionados con robos en hoteles y departamentos. También se le investigó por la violación a una adulta mayor hace 15 años.

En el marco de la desaparición de Madeleine McCann, Brueckner decidió abandonar esa zona y volver a Alemania, país en el que fue autor de crímenes relacionados con el narcotráfico.

La condena de Brueckner

Al día de hoy, el principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann cumple una condena por violación, hecho ocurrido en 2005 contra una ciudadana estadounidense de 72 años en Portugal.

Respecto al caso de la pequeña Madeleine, Brueckner se declara inocente y la Fiscalía de Alemania cree que la pequeña habría sido asesinada en Portugal pocas horas después del secuestro.

