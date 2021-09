Macabro hallazgo en Argentina: Su abuela falleció y escondió el cadáver para seguir cobrando la pensión

Un macabro hallazgo tuvo lugar en la localidad de Caseros, localidad de Buenos Aires, Argentina. Un hombre ocultó el cadáver de su abuela durante meses para seguir cobrando la pensión.

Un joven fue acusado de este macabro hecho, quien convivió con su fallecida abuela, identificad como María Jevos de 89 años, en la misma casa.

Según informó Crónica, investigadores decretaron que su muerte data desde marzo del 2021, mismo mes que la tenía oculta y fue apenas el pasado viernes que fue descubierto por efectivos policiales.

"Debe tener al miedo al covid"

La mujer fue encontrada la policía de la Comisaría de Caseros, en su cama y tapada con una frazada. Las autoridades policiales ingresaron con el permiso de los familiares de María Jevos luego de denunciar su desaparición.

Esta decisión fue tomada luego de que desde el pasado 29 de agosto no tenían contacto con la mujer, ni mucho menos con su nieto de 24 años, quien era el responsable de su cuidado.

Asimismo, él era quien colocaba trabas para que la familia no viese a la señora, argumentando que tenía "miedo al covid".

"Recién fui a ver a la abuela y ya se había cambiado. Dice que no vaya nadie hoy porque no terminaba de hacer las cosas, no sé qué. Pasa que, yo deduzco, debe tener miedo al Covid-19", decía él, quien no informó sobre la muerte de su abuela para seguir cobrando el dinero de su pensión.

Los restos encontrados de María fueron reconocidos por su hija.