Empresa da el día libre a sus empleados para ver "La Casa de Papel 5": "Prepárate para despedirnos de nuestro Profesor"

Verve Logic, una empresa en Rajastán, India, permitió a sus empleados que se quedaran en sus casas para poder ver el estreno de la quinta temporada de la serie “La Casa de Papel” y declaró el día de su lanzamiento como una “efemérides de Netflix y relax”.

El estreno de la nueva entrega se produjo la madrugada de este viernes 3 de septiembre de 2021. La carta emitida por la empresa se viralizó luego de que Netflix India la compartiera en su perfil de Twitter. La acción fue celebrada por miles de internautas, detalló el portal Milenio.

We had our "bank work" excuse ready for our boss but this is fantastic! 💯 https://t.co/2wb5c6MORm