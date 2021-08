Una pandilla de aproximadamente 20 ladrones armados con ametralladoras, bombas y drones asaltó tres bancos en el centro de la ciudad de Araçatuba, a 467 kilómetros de Sao Paulo, Brasil.

Los ladrones amarraron a varios rehenes civiles a la parte externa de sus automóviles para utilizarlos como escudos humanos durante el gran asalto, en el que al menos tres personas fallecieron y cuatro resultaron heridas, informó el Daily Mail.

En los videos captados por algunos testigos y cámaras de seguridad se aprecia cómo los hombres armados pasearon con una fila de rehenes por las calles de la ciudad antes de proceder a atarlos en los capós y techos de los vehículos.

Madrugada de terror en #Araçatuba, ciudad de 190 mil habitantes en el interior paulista. Una banda de criminales fuertemente armados asaltó 3 bancos. En el golpe tomaron como rehenes a vecinos de la ciudad, e incluso pusieron a algunos en el techo de autos (foto). pic.twitter.com/95KTg5alpY — Marcelo Silva de Sousa (@msilvadesousa) August 30, 2021

Mientras escapaban, los asaltantes comenzaron a esparcir bombas infrarrojas de proximidad en el trayecto, con el objetivo de evitar que la policía los siguiera. Uno de los explosivos hirió gravemente a un ciclista, de 25 años, que pasó cerca de una de ellas.

Un video tomado de una cámara de circuito cerrado de televisión muestra el instante en el que el convoy de automóviles, utilizados por los ladrones, da la vuelta en una calle con múltiples rehenes atados a la carrocería.

Un mundo cada vez mas violento,criminales envalentonados,la violencia,una banalidad q incluso se justifica y blanquea



Comando toma el control de #Araçatuba🇧🇷



Asaltan varios bancos,bloquean carreteras,con bombas y drones,usan a rehenes de escudos humanos pic.twitter.com/q8R6ckdDiB — ShababatySuspendida (@BorisVianII) August 30, 2021

Uno de los rehenes logró escapar

Aún no se sabe con certeza el paradero de la mayoría de los rehenes, incluidos los que se encontraban atados a los automóviles. Una mujer dijo a G1 que fue secuestrada a punta de pistola, pero logró escapar hacia un hotel que estaba cerca.

Un comando toma el control de Araçatuba para atracar tres bancos. Los delincuentes cerraron los accesos a la ciudad brasileña, utilizaron a los civiles como escudo y dejaron explosivos en diferentes puntos. Al menos dos personas han muerto - G1 pic.twitter.com/JjypjY2Z3U — 6w (@6w_es) August 30, 2021

“Regresábamos de una fiesta cuando detuvieron el auto y me tiraron al suelo. Nos arrojaron a un camión, nos secuestraron”, dijo la mujer. “Estuvimos orando todo el camino. Nos pararon en el banco, me apuntaron varias veces a la cara con el arma”, agregó.

“Rogué por mi vida. Me destaparon la cintura, vieron que no tenía armas. Gracias a Dios logré escapar y entré a un hotel. Estaban fuertemente armados. Me apuntaron a la cara con R15 y AK 47”, agregó.

Robo de película en Brasil. Ladrones fuertemente armados se toman la ciudad de Aracatuba para robar varios bancos. Utilizaron a rehenes como escudos humanos amarrados de los autos y colocaron explosivos en la vía para huir. Hay 3 muertos, entre ellos un delincuente @TReporta pic.twitter.com/9pG1B6BOVE — Gustavo J. Jiménez A. (@tavoj2828) August 30, 2021

La Policía Militar advirtió a los vecinos de la ciudad que se abstuvieran de salir de sus casas hasta que pudieran encontrar todos los explosivos esparcidos que podían detonar por el calor o el movimiento.

El alcalde de Araçatuba, Dilador Borges, aseguró que desde entonces, las fuerzas de seguridad retomaron el control del centro de la ciudad, pero aún están intentando localizar a la mayoría de los rehenes.