Demanda a sus padres porque botaron su colección de pornografía y ahora tendrán que pagarle 30 mil dólares

Un juez de Michigan, Estados Unidos, aceptó los alegatos de un hombre de 43 años, identificado como David Werking, quien demandó a sus padres porque botaron a la basura su extensa colección de películas pornográficas y juguetes sexuales.

Werking se mudó a casa de sus padres tras un divorcio y se llevó varias docenas de cajas donde tenía sus películas para adultos entre otros objetos eróticos, valorados en su totalidad en más de 30 mil dólares, reseñó el diario El Tiempo.

Cuando los padres del sujeto se encontraron con el abundante material tomaron la decisión de botarlo todo a la basura. Sin embargo, no se imaginaron que esa acción les provocaría una disputa legal con su propio hijo.

La decisión del juez federal Paul Maloney se produjo ocho meses después de que el hombre ganó la demanda contra sus padres en diciembre de 2020. Werking vivió en la casa de Grand Haven junto a sus padres durante 10 meses, antes de mudarse a la ciudad de Muncie, en Indiana, detalló el portal USA Today.

Judge Orders Michigan Couple To Pay Their Son, David Werking, $30K For Destroying His Porn Collection + $14K To His Attorneys (Video) https://t.co/wyNuar4pJj pic.twitter.com/P6ur4T2Ml8