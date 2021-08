Hombre golpea a otro en la cabeza con un martillo y lo hace caer a las vías del Metro en Nueva York

Un impactante video se dio a conocer por la policía de Nuieva York, Estados Unidos, e involucró a un hombre que golpeó violentamente a otro en la cabeza con un martillo, provocándole lesiones de consideración.

La situación se produjo al interior de la estación del Metro Union Square, en Manhattan. Tras la agresión, la víctima cayó incluso sobre las vías del tren.

El agresor sería Jamar Newton, de 41 años, quien sin ningún motivo habría agredido a la otra persona, de 44 años. Todo quedó captado en un registro de las cámaras de seguridad del recinto.

Incluso, en las imágenes se ve cómo el sospechoso, que iba con una gorra blanca, vestido de negro y con una mochila azul, se retira del lugar tras haber protagonizado el indignante episodio.

Según informó la Policía de Nueva York, el suceso ocurrió el pasado sábado 21 de agosto, alrededor de las 21:00 horas. En paralelo, la entidad publicó una fotografía del aspecto del acusado.

"Aquí hay una mirada más cercana al sospechoso. Nuevamente, si tiene alguna información, enviar mensaje a la Policía de Nueva York, o llámelos anónimamente al 800-577-TIPS", comunicó la institución policial en Twitter.

Here is a closer look of the suspect. Again, if you have any information, DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/0JpX0mJD0D