Joven quedó con graves secuelas tras ser agredida con una pala por su pareja que recibiría una condena menor

Estuvo 21 días en coma y quedó con graves daños neurológicos y motrices. Estas fueron las consecuencias de la grave agresión que sufrió Milagros el pasado 7 de marzo y que cambió su vida y la de su familia para siempre.

El imputado es su propia pareja, Mauricio Jaime, quien atacó brutalmente a la joven de 18 años en la cabeza con una pala hasta dejarla gravemente internada en un recinto médico en la ciudad de La Cumbre, en Córdoba, Argentina.

Mariela Mirasola, madre de la víctima, quedó atónita tras conocer el daño que tuvo su hija y la acompañó durante todo el proceso en que estuvo hospitalizada, hasta ser dada de alta a principios de abril de este año.

"Estaba irreconocible"

La mujer señaló angustiada en ese instante que "nunca me imaginé encontrarla en ese estado. Era otra persona, estaba irreconocible. Era una cosa gigante su cabeza, toda inflada. No se le veían los ojos, no se le reconocía la nariz. Nada. Estaba irreconocible".

Tras volver a su domicilio, la joven quedó con graves secuelas: "Fue como empezar de cero, como si hubiese vuelto a nacer. Aprender a caminar de nuevo, a escribir, a leer...", expresó Mariela.

En este contexto, la madre reveló que su hija no recuerda muchos momentos acerca de su pasado y que hay días en que se le olvida lo que hizo minutos antes. Pese a esto, afirmó que Milagros está consciente de su estado de salud, lo que le provocó una enorme angustia, consigna TN.

"Nos gritaba que no quería vivir más, que no quería estar así, que no quería ser un vegetal", aseguró preocupada la mujer.

Incluso, la joven se había olvidado de quién era la persona que la había agredido, por este motivo su madre tuvo que explicarle: "Ella no entendía nada, porque no entendía ni quién era él. No lo reconocía. No se acordaba ni de la existencia de él, de que existió esa persona en su vida".

¿Qué ocurre con el sospechoso?

Luego de haber cometido presuntamente el crimen, Mauricio se fugó del lugar, aunque fue detenido poco tiempo después. Al día de hoy, el joven permanece recluido en la cárcel de Cruz del Eje acusado por el delito de homicidio doblemente calificado.

Por esta razón, el presunto autor del crimen sería condenado por la tentativa de femicidio, esto quiere decir que cumplirá una pena mínima de 10 años y posteriormente recuperará su libertad.

"Él va a salir y sí va a poder volver a su vida de antes. Mucha impotencia me da", manifestó Mariela, quien no ocultó su rabia.

Sin embargo, la mujer no se detuvo allí y exigió cadena perpetua para el sospechoso: "No creo que cambien esas personas. Hoy fue Mili y por más que pasen los años que pasen, una persona así ya es así... Yo pediría la pena máxima, para que no le arruine la vida más a nadie".

