Confirman muerte de 12 militares estadounidenses en ataque a aeropuerto de Kabul adjudicado por el Estado Islámico

El Pentagono reportó durante que 12 militares estadounidenses fallecieron tras un ataque ocurrido este jueves al exterior del aeropuerto de Kabul, en Afganistán y que se atribuyó el propio Estado Islámico (EI).

"Varios civiles afganos también murieron y resultaron heridos en el ataque", dijo el general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos.

Pese a este trágico suceso, McKenzie afirmó que "continuamos ejecutando nuestra misión número uno, que es sacar de Afganistán a la mayor cantidad de evacuados y ciudadanos".

Esta información se suma a la entregada recientemente por el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, quien comunicó en una primera instancia que "nuestras primeras informaciones hablan de entre 13 y 20 muertos y 52 heridos en las explosiones en el aeropuerto de Kabul".

El vocero del Pentágono, John Kirby, se refirió a este impactante hecho y señaló en su cuenta de Twitter que "podemos confirmar que la explosión en la Puerta de la Abadía fue el resultado de un ataque complejo que resultó en una serie de bajas civiles y estadounidenses".

"También podemos confirmar al menos otra explosión en el Hotel Baron o cerca de él, a poca distancia de Abbey Gate. Seguiremos actualizándonos", indicó la autoridad.

