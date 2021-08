Talibanes confirman entre 13 y 20 muertos en atentado al exterior del aeropuerto de Kabul

Talibanes confirmaron una decena de personas fallecidas en un atentado ocurrido este jueves al exterior del aeropuerto de Kabul, en Afganistán.

El portavoz de este movimiento fundamentalista, Zabihullah Mujahid, señaló que "nuestras primeras informaciones hablan de entre 13 y 20 muertos y 52 heridos en las explosiones en el aeropuerto de Kabul".

El vocero del Pentágono, John Kirby, se refirió a este impactante hecho y señaló en su cuenta de Twitter que "podemos confirmar que la explosión en la Puerta de la Abadía fue el resultado de un ataque complejo que resultó en una serie de bajas civiles y estadounidenses".

"También podemos confirmar al menos otra explosión en el Hotel Baron o cerca de él, a poca distancia de Abbey Gate. Seguiremos actualizándonos", indicó la autoridad.

