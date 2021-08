Amiga de Nahir Galarza revela "relación tóxica" entre ella y su expareja: "Yo sabía que iban a terminar muy mal"

Nahir Galarza actualmente se encuentra cumpliendo cadena perpetua tras ser condenada por el asesinato de su pareja, Fernando Pastorizzo, el 30 de diciembre del 2017. Pese a haber sido declarada culpable, al día de hoy siguen revelándose secretos acerca de este brutal caso que conmocionó a Argentina.

Esta vez, se dio a conocer un impactante audio que dejó en evidencia la relación que tenía la asesina con la víctima antes de su muerte.

El registro muestra el relato de una amiga de Galarza, quien pretendía presentarse en el respectivo juicio, pero que al final no lo hizo por presuntas amenazas de muerte.

En el testimonio que compartió la compañera de la condenada, comentó episodios de violencia y eventuales maltratos que habría recibido la autora del crimen por parte del fallecido, consigna Crónica.

El impactante audio

En primera instancia, la joven, cuya identidad fue resguardada, entregó detalles sobre cómo comenzó su amistad con Galarza y aseguró que también ella fue afectada por la actitud de Pastorizzo, quien la recriminó en varias oportunidades.

"El año que la conozco a ella (Galarza) fue también el año que lo conocí a él... yo tenía una relación muy tóxica, pero la de ellos era demasiado tóxica, en el sentido que no la dejaba en paz. Yo vi cosas muy feas por parte de él", señaló.

De acuerdo a lo anterior, la mujer sostuvo que "siempre que hablaba con Nahir, terminaba hablando del celular de la mamá, porque Nahir tenía el celular apagado. Nunca le llegaban los mensajes y era porque él la llamaba todo el día, cuando estaba conmigo también llamaba mucho, todo el tiempo".

"Los dos tenían una relación tóxica porque siento que de parte de Nahir, ella nunca tuvo las herramientas para poder dejarlo ir. Ella me aconsejó mucho con mi expareja, como nos pasa a todos, que los consejos que damos muchas veces no los seguimos", manifestó la joven.

Archivo AFP

"Yo sabía que iban a terminar muy mal"

Pero no todo quedó allí, ya que la amiga de Galarza afirmó: "Yo sabía que iban a terminar muy mal porque no había un fin".

"La noche de la pelea de Navidad, que pasa la pelea que todos cuentan, yo los encuentro discutiendo en 'Bikini' (local nocturno) en medio de la pista, la saludo a ella y él le dice: 'Ándate con esta pu...', no recuerdo bien lo que dijo", expresó.

En este sentido, indicó que "después no supe más lo que pasó esa noche. Me entero todo cuando pasa lo de las noticias... no es por defender a Nahir ni a él, pero eran una pareja muy tóxica. Una vez hubo una pelea muy fuerte entre los dos en que él me tiraba plata porque decía que yo era una pu... y la acompañaba a todos lados a ella".

"Cuando ellos tenían peleas no era nada lindo, porque terminabas con un desgaste, yo calculo que ellos terminaban también con mucho desgaste... no entiendo cómo no buscaron ayuda o hicieron algo para terminarla de una vez", agregó la joven.

