Hombre adoptado se reencuentra con su madre biológica 48 años después, pero no puede abrazarla por el Covid-19

Jonathan Gaskarth, un hombre de Birmingham, Reino Unido, logró reencontrarse con su madre biológica 48 años después de haber sido adoptado cuando era un recién nacido de seis semanas, pero no pudo abrazarla por las restricciones del Covid-19.

El hombre, de 48 años, logró ubicar a su progenitora gracias a los esfuerzos del show de televisión “¿Dónde está mi familia?”, el que documentó todo el proceso que atravesó para poder reencontrarse con su madre, informó el Daily Mail.

Durante la mayor parte de su vida, Jonathan vivió junto a su familia adoptiva felizmente y nunca sintió la necesidad de conocer a sus padres biológicos. Sin embargo, eso cambió luego de que hace cinco años se divorció de su esposa, situación que provocó en él la duda sobre la experiencia que atravesaron sus padres biológicos al perderlo.

Long Lost Family viewers 'heartbroken' as man can't hug his birth mother 48 years later due to Covid https://t.co/dxYFtvJ2PL — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 24, 2021

"Nunca anhelé algo que no conocía, porque tenía todo lo que necesitaba", dijo el hombre al hablar de su adopción. “Sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Me hizo preguntarme lo difícil que debe haber sido para mis padres biológicos renunciar a un hijo”, admitió.

Por ese motivo, el padre de tres hijos decidió iniciar la búsqueda de su madre biológica, Carol James, y con la ayuda del equipo de la serie de televisión finalmente logró reencontrarse con ella.

48-year-old Jonathan Gaskarth was adopted by loving parents, but he would like to know about the family he was born into. He’s come to Long Lost Family searching for his birth parents…#longlostfamily pic.twitter.com/HV6KXEiUPv — Long Lost Family (@longlostfamily) August 23, 2021

Su padre biológico falleció

Los investigadores lograron acceder al archivo de adopción de Gaskarth e hicieron un hallazgo conmovedor. Su madre le escribió una carta diez años atrás para expresarle que tenía el deseo de conocerlo.

Carol dijo que cuando dio a su hijo en adopción lloró durante una semana. “Creo que fue simplemente insoportable. Fue el tipo de cosa más difícil que he hecho en mi vida”.

La madre tenía 16 años cuando quedó embarazada, después de conocer al padre biológico del hombre, quien fue su amor de la infancia desde que estudiaban juntos en la escuela.

“The first thing I’d like to do is make sure she knows there’s no resentment there” – Jonathan #longlostfamily pic.twitter.com/QCfD4LIvB6 — Long Lost Family (@longlostfamily) August 23, 2021

Luego de dar en adopción a su hijo, la pareja se comprometió, pero el padre del hombre murió trágicamente en un accidente de tránsito cuando tenía tan solo 20 años.

A pesar de que el reencuentro entre Jonathan y su madre logró concretarse, los televidentes quedaron devastados al ver que los dos no pudieron compartir un abrazo durante la reunión debido a las restricciones por el Covid-19, que estaban vigentes durante la filmación del episodio.

Todo sobre Coronavirus

Ver cobertura completa