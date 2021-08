Muere joven madre en una emboscada cuando llegaba a su casa: Asesino le dispara cincuenta veces

Una joven madre, identificada como Valeesha Duncan, murió en el acto tras ser emboscada cuando llegaba a su casa en Texas, Estados Unidos. Un sospechoso, cuyo paradero aún se desconoce, le disparó alrededor de 50 veces.

Según la oficina del sheriff del condado de Harris, la mujer, de 31 años, recién llegaba a su casa tras finalizar su jornada de trabajo en un club local para adultos, la madrugada del martes 17 de agosto de 2021, cuando un delincuente la emboscó y le disparó, informó People en Español.

La víctima fue declarada muerta en el lugar. Su automóvil también fue alcanzado por múltiples balas, y recién bajaba de éste en el instante que fue asesinada salvajemente.

“La única información que tenemos es un vehículo de color oscuro que se detuvo, (alguien) salió y le disparó aproximadamente 50 rondas”, dijo la mayor Susan Cotter, quien detalló que el cuerpo de Duncan fue hallado dentro del garaje de su casa, reseñó KHOU 11.

Major Susan Cotter-giving a media update on a fatal shooting incident in the 18700 block of Appletree Hill . A 31 year old female is deceased. #HouNews pic.twitter.com/gvPBHPaTqn