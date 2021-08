Lo echan de un bar por ir maquillado y su denuncia se viraliza: "Todavía existe la discriminación"

Un joven identificado como Diego Aguilar, de 24 años, tomó sus redes sociales para difundir un video en el que acusó de discriminación a un bar de Bahía Blanca, al suroeste de Buenos Aires, Argentina, luego de que le negaran la entrada al local por ir maquillado.

Según relató en el video, iba a entrar en una cervecería de la ciudad porteña cuando repentinamente el portero no le permitió ingresar debido a su apariencia. "De hecho, me dijeron que para la próxima me maquille menos", aseguró.

“Me parece una actitud que, para esta época, para este siglo, para lo que vos quieras, no va”, señaló Diego.

“Quisiera que se sepa que todavía existe la discriminación y que no son joda las marchas ni mucho menos. Existe y está todos los días acá. Basta”, señaló.

El dueño del bar ofreció disculpas

Tras compartir su disgusto, el incidente se viralizó a través de las redes sociales, especialmente entre la comunidad LGBT. Por ese motivo, la gerencia del sitio se comunicó con el joven para ofrecerle disculpas, detalló Televisa.

El dueño del bar, Jonatan Garaba, se encontró cara a cara con Diego y habló sobre lo ocurrido en “La Brújula TV”, un programa producido por el diario local La Brújula 24. Durante la conversación, el propietario asumió la responsabilidad y discutió propuestas para evitar que se repitan otras instancias de discriminación.

Gratificante encuentro. Diego fue discriminado en Barone por estar "muy maquillado". Esta noche se cruzó al aire con Diego, uno de los dueños de la cervecería, que le pidió disculpas y prometió capacitar en DD.HH. a su personal. pic.twitter.com/UwU8tfH6UK — Germán Sasso (@SassoGerman) August 18, 2021

“No podía dejar de hablar del asunto, porque tuvo mucha repercusión y hubo gente contando situaciones similares en el mismo lugar y en otros bares”, aseguró Aguilar.

Por su lado, Garabán prometió: “Vamos a capacitar al personal, de hecho nos comunicamos con la Municipalidad para que pueda ayudar desde afuera para dar una capacitación. Estamos en total descuerdo con cualquier tipo de discriminación”.

Todo sobre Mundo