Niño de 12 años con fobia a la comida sobrevive una década ingiriendo pan y yogurt

Ashton Fisher, un niño de 12 años de Norfolk, Inglaterra, solo comió yogurt y pan blanco todos los días durante una década entera por una insólita razón: fue diagnosticado con fobia a la comida.

La mamá del niño, Cara, de 49 años, y su padre, James, de 52, hicieron todo lo posible para que comiera otro tipo de alimentos, pero cada vez que lo intentaban sufría ataques de pánico y todo terminaba en lágrimas, detalló el portal de Caracol.

De acuerdo al relato de sus padres, desde que tenía 2 años el pequeño se negó a comer otro tipo de alimento que no fuera pan y yogurt, reseñó el tabloide británico Mirror.

“Creemos que la fobia a la comida de Ashton se debe a que cuando era bebé sufrió de reflujo y esto parece ser un desencadenante común entre las personas que padecen ARFID. No creo que estuviese hoy aquí si no tuviéramos yogures de fresa y plátano de Munch Bunch y pan blanco Warburtons”, aseguró Cara.

La fobia también dificulta el crecimiento familiar y social del niño. Además de evitar ingerir alimentos en fiestas y reuniones, tampoco es capaz de sentarse a comer con su familia durante la cena de Navidad, pues no soporta el olor.

“Hasta hace poco, Ashton estuvo bien porque pensaba que era normal”, dijo Cara, "pero sus compañeros de la escuela secundaria se han dado cuenta de que no come y se ha vuelto incómodo para él. No quiere ser diferente".

