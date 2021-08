Una serpiente de tres metros sorprende a mujer que buscaba un condimento en un supermercado

Helaina Alati seleccionaba un condimento para preparar su cena y, de repente, tenía a 20 centímetros de su rostro a una serpiente de tres metros de largo. No corrió ni se quedó paralizada, sino que grabó con su celular la escena.

La joven estaba en un pasillo de un supermercado en Sydney, Australia, cuando visualizó la cabeza de una pitón Morelia spilota.

“Estaba en el pasillo de las especias buscando algo para condimentar el pollo que cenaría, así que en un principio no la registré por estar concentrada en los jarritos de aderezos,” dijo Alati.

“Cuando miré para la derecha, su cabeza estaba asomándose”, se lee en una reseña publicada por el portal Infobae.

No era su primera vez

Alati se identifica en sus redes sociales como licenciada en biociencia animal y veterinaria, egresada de la Universidad de Sydney en 2017 y compartió en su cuenta en Instagram @helainaalati el momento que a muchos les habría provocado un susto.

Alati aseguró que fue entrenada como cazadora de reptiles venenosas cuando colaboró como voluntaria en una organización de rescate de vida silvestre de Sydney hace algunos años, refirió Univisión.

“Por suerte tengo un pasado ligado a las serpientes y pude mantener la calma. Definitivamente fue algo que me causó cierto shock porque no me lo esperaba”, afirmó la chica.

Esto dijo el supermercado

La cadena de supermercados Woolworths señaló en un comunicado que un “cliente extraño y resbaladizo fue encontrado en el pasillo de las especias” en su local de Glenorie.

“Una vez identificado, nuestro equipo de trabajadores reaccionó con calma y rápidamente para armar un cordón que proteja a los clientes,” precisa la nota enviada a medios locales.

Alati captó el vídeo antes de dar aviso al personal de la tienda. “Les dije: 'voy a buscar mi bolsa para serpientes'. Creo que pensaron que estaba un poco loca, para ser honesta. Cuando les dije que había una pitón de tres metros entre los estantes no supieron qué decir”, comentó.

La clienta fue a buscar su bolsa para atrapar serpientes en su casa y regresó para capturarla. De acuerdo con lo que se observa en su cuenta en Instagram, posteriormente liberó a la pitón en las afueras de Woodlands.

