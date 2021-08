"Nuestras vidas están amenazadas": Periodista afgana denuncia que talibanes no le permiten trabajar

Una periodista afgana informó que le fue impedido trabajar en su emisora de televisión luego de que los talibanes retomaran el poder y solicitó ayuda mediante un video en redes sociales.

Vistiendo un hiyab y mostrando su tarjeta de periodista, la presentadora de noticias Shabnam Dawran afirmó "nuestras vidas están amenazadas", en el videoclip.

This is the stark reality of women rights "within Islamic law". Meet @shabnamdawran, TV presenter turned away by Taliban as she tried to work today. Despite wearing a hijab & carrying correct ID, she was told: "The regime has changed. You are not allowed in here. Go home". pic.twitter.com/y1imIAM6Yp