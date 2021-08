Gato salva a su dueña de 83 años luego de que esta cayera a un barranco

Una gran hazaña realizó un gatito doméstico luego de que salvara a su ama de 83 años, luego de que esta cayera a un barranco en Bodmin, Reino Unido.

Este hecho ocurrió el pasado 14 de agosto, según afirmó el Departamento de Policía de esa población.

Por lo que cosignó el parte policial, la mujer cayó a un barranco de alrededor de 20 metros, el cual tenía un difícil acceso y un terreno irregular, lo que hacía imposible que alguien se pudiera percatar de la mujer.

Fue una de sus vecinas, alertada por el maullido del gato, llamado Piran, el que estaba en un campo de maíz a unos cuantos metros de la casa de la mujer. Gracias a esto es que la vecina se dio cuenta del accidente y rápidamente dio cuenta a la policía y bomberos.

Gracias a la oportuna acción del gato y de la vecina, es que socorristas lograron sacar a la mujer del barranco y fue trasladada a tiempo al hospital.

"¡El gato Piran ha salvado el día!", escribió el Departamento de Policía en su cuenta de Twitter.

This afternoon Officers from Bodmin were tasked to conduct a search for a missing 83 year old female.

The female was located by a member of the public who had spotted the female’s cat, meowing in the corner of a large maize field near to her home address. 1/3#onefamily pic.twitter.com/VYrwaAAAz8