Niño de 5 años se queda encerrado en una camioneta bajo el sol y muere de calor: "Estuvo allí por varias horas"

Un niño de 5 años fue hallado sin vida, luego de que se quedara encerrado durante muchas horas dentro de una camioneta estacionada bajo el sol, en el poblado de Springfield, en Virginia, Estados Unidos.

Las autoridades no sospechan de que existan motivos criminales detrás de la muerte del menor y en cambio la catalogan como un “accidente muy trágico”, informó People en Español.

Agentes del departamento de policía del condado de Fairfax acudieron a la casa de la familia, el martes 10 de agosto de 2021, tras recibir la información de que “un niño fue dejado en un automóvil y encontrado inconsciente”, comunicaron a través de Twitter.

Officers are in the 6700 block of Grey Fox Dr in Springfield after a child was left in a car and found unresponsive. The child was taken to a hospital and was pronounced deceased. Detectives from our Major Crimes Bureau are responding. #FCPD pic.twitter.com/6u7vzPD1F8