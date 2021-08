"¿Quién es esa imbécil que habla así?": Repudio por profesor que insultó a una estudiante en clase online

¿Qué pasó?

Repudio ha generado en Perú el caso de un profesor universitario que insultó a una estudiante durante una clase online.

En concreto, el profesor de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Regis Huamán, trató de "imbécil" y "adefesia" a una alumna luego de que esta, aparentemente, se hubiese reído en medio de la sesión.

El hecho, que quedó registrado en un video, se viralizó por redes sociales, desatando las críticas contra el académico.

"¿Quién es esa imbécil que habla así?"

"¿Quién es esa imbécil que habla así, que se ríe? Una imbécil... ¿De qué se ríe? Una chibola adefesia que no sabe nada", comienza señalando el profesor en el video difundido.

"Discútanme con razones. Que nunca se repita, no te cojudees conmigo, estoy hablando de ciencia y no de estupideces", añadió el académico evidentemente molesto.

Tras eso el hombre sostuvo que "históricamente nos han deformado el cerebro, no nos dan opciones, yo mismo he sido religioso, adventista, más de 28 años hasta que me di cuenta que eso era una estupidez y decidí dejar de ser estúpido. Eso es una decisión de cada uno, la única manera de crecer es dejar de ser estúpido, no hay otra salida".

Finalmente, manifestó que "si quieren seguir siéndolo, es una cuestión personal, pero no digan que Regis Huamán no les dijo, y no crean que estoy hablando tonterías. Pónganme al mejor de los obispos, pastores, quienes sean para sacarles la mermelada".

#VIDEO📽️. Un #profesor de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en #Ayacucho, #Perú, llamó #imbécil a una #alumna, luego de que presuntamente se riera en su clase en línea. El docente, identificado como #RegisHuamán, fue denunciado por la #DefensoríadelPueblo... pic.twitter.com/hEW5iIDbOs — Eduardo Galván (@eduardo_galvan_) August 13, 2021

Repercusiones

Luego de que los estudiantes de la clase decidieran difundir el video, la noticia llegó hasta la Defensoría del Pueblo de Perú, un organismo que busca promover los derechos de las personas, la que emplazó a la casa de estudios para iniciar una investigación por este hecho.

"La Defensoría del Pueblo está recomendando al rectorado que, de inmediato, se disponga la remisión de este video al órgano de procedimientos administrativos disciplinarios", comenzó señalando el representante del organismo, David Pacheco, de acuerdo al diario El Correo.

En esa línea, sostuvo que "la ley universitaria y el estatuto de nuestra primera casa superior de estudios de la región, establecen que son derechos de los estudiantes emitir opiniones sin que sean sancionados por ello durante la enseñanza universitaria", añadió.

