Abuelo tortura hasta la muerte a su nieto de 12 años: podría pagar 100 años de prisión

Un abuelo de Montana, Estados Unidos, identificado como James Sasser Jr., será condenado a 100 años en una prisión del estado por torturar y asesinar a su nieto de 12 años, James Alex Hurley, quien se mudó junto a él tras la muerte de su padre.

Sasser Jr. se declaró culpable, el viernes 6 de agosto de 2021, de ser una de las personas involucradas en el asesinato del niño, por lo que se le impuso un cargo de homicidio deliberado, informó People en Español.

El cuerpo del niño fue hallado sin vida el 3 de febrero de 2020. Las autoridades revelaron que el cuerpo tenía numerosas heridas y golpes y que su abuelo no fue el único que abusó de él. Otros miembros de la familia también lo sometieron a maltratos tanto verbales como físicos, detalló el portal Law and Crime.

De acuerdo a los documentos judiciales, varios miembros de la familia documentaron y guardaron videos de ellos mismos torturando a Alex, asfixiándolo, bañándolo con agua caliente, golpeándolo con un remo y otro tipo de objetos.

Cuando la policía interrogó a los familiares, argumentaron que las lesiones en el cuerpo del niño se las provocó a sí mismo. Sin embargo, los forenses no creyeron que eso fuera verdad.

Otros tres miembros de la familia del niño se encuentran bajo arresto por estar envueltos en el lamentable crimen. Su abuela, Patricia Batts; su tío de 14 años, James Sasser III y una prima de 18 años, Madison.

This is Patricia Batts. She’s also accused in the 12-year-old boy’s death. Prosecutors are asking for $750,000 bail and the judge granted that. pic.twitter.com/yOFU7HXhu3