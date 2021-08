Joven novia muere en trágico accidente de tránsito cinco horas después de su boda

Angélica Dhondup, una joven recién casada de 26 años, aún llevaba puesto su vestido de novia cuando sufrió un accidente de tránsito que acabó con su vida en el acto, tan solo varias horas después de celebrar su boda en Utah, Estados Unidos.

La joven se casó con quien fue su novio desde la secundaria, un hombre identificado como Tenzing. Sus familiares y seres queridos aseguraron que la celebración de la boda estuvo “llena de risas”, informó People en Español.

Sin embargo, tan solo momentos después ocurrió la tragedia. Angélica y una prima, de 20 años, iban de regreso a su casa para dejar los regalos que recibió durante la boda cuando sufrieron un aparatoso accidente automovilístico la madrugada del sábado 7 de agosto de 2021.

La mejor amiga de la novia, Tayler Craft, detalló al canal de televisión local KSL, que el vehículo circulaba por la autopista I-15 cuando una camioneta que venía en sentido contrario impactó fatalmente contra ella.

De acuerdo con las autoridades, el conductor de la camioneta, Manaure Gonzalez-Rea, de 36 años, se fugó de la escena y presumen que estaba bajo los efectos del alcohol. Otro pasajero huyó a pie, pero luego regresó al lugar y fue capturado.

“Ella no sobrevivió. Ella todavía no llevaba ni 24 horas casada y deja a su esposo viudo y a dos hijos sin madre”, dijeron los familiares de la novia en una página de GoFundMe, creada con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos fúnebres.

La prima de Angélica logró sobrevivir al accidente y fue dada de alta del hospital la tarde del sábado. Los familiares dijeron que ella era quien iba detrás del volante mientras que Dhondup se encontraba en el asiento del copiloto.

Angélica pertenecía a una familia numerosa y tenía 11 hermanos. La noche del sábado realizaron una vigilia para honrar su memoria. “Ella no pudo ir a su luna de miel. Ella no pudo regresar a casa con sus hijos”, dijo Craft. “Ella era una gran persona, una gran mamá”, agregó.

Purple balloons for a forever bride: Family members gather to mourn the death of 26yo Angelica “Jelly” Dhondup, the day after her wedding. @UTHighwayPatrol troopers say Dhondup was killed by a drunk wrong-way driver. Her cousins tell me she died in her wedding dress 💔 . @KSL5TV pic.twitter.com/9mHAK8N5dY