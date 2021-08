Se reencuentra con su familia 20 años después: "La suela de los zapatos se me gastó de tanto buscar a mi hija"

En Colombia, una mujer de 32 años que estuvo dos décadas desaparecida, se reencontró con sus familiares, con quienes finalmente pudo fundirse en un emotivo abrazo tras ser desplazados durante la guerra en el departamento del Magdalena.

Tanto los familiares como la víctima abrieron solicitudes paralelas en la Unidad de Búsqueda, que culminaron con el exitoso reencuentro, según informó el diario El Espectador.

“La mamá de esta persona (cuyo nombre no se reveló) emprendió un proceso de búsqueda ante las distintas instituciones del Estado hace 20 años y no logró tener una respuesta. Por su lado, la víctima emprendió un proceso de búsqueda de sus seres queridos, dado a que a muy corta edad perdió contacto con ellos. Más de 20 años”, señaló la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón.

En abril del año 2020, cuando la pandemia del Covid-19 se encontraba en su máximo apogeo, la mujer hizo una solicitud para dar con el paradero de sus familiares, a los que no veía desde el 2001 a raíz del conflicto armado.

Los grupos guerrilleros armados que se encontraban en el Magdalena provocaron que la familia fuera despojada de sus tierras y en dos ocasiones fueron sometidos al desplazamiento forzado.

No perdían la esperanza de que estuviera viva

Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, la Unidad de Búsqueda logró encontrar a los familiares de la mujer, cuya búsqueda también se llevaba a cabo independientemente por la institución desde el día que fue separada de ellos.

“La suela de los zapatos se me gastó de tanto buscar a mi hija. Me tocaba ahorrar 12 mil pesos (tres dólares) para bajar a la ciudad, y a veces me decían ‘vuelva mañana”, relató la madre de la víctima.

Para propiciar el reencuentro, la Unidad tuvo que recopilar y analizar varios datos para constatar que todos los solicitantes eran efectivamente miembros de la misma familia. Entre la información recabada se encuentra el lugar de nacimiento, las circunstancias de la desaparición, información de los familiares y los atributos biológicos de las partes involucradas en la petición.

“Mi mamá nunca perdió la esperanza. Ella sabía que mi hermana estaba viva y que le iban a ayudar a encontrarla. Este es un caso de esperanza que debe inspirar a otras personas a no desistir en su búsqueda de sus seres queridos”, dijo uno de los hermanos de la mujer.

Todo sobre Mundo