Discusión por asiento en un avión termina en una violenta pelea entre pasajeros

En las redes sociales se viralizaron las imágenes de una violenta pelea entre varios pasajeros durante un vuelo de American Airlines que viajaba desde Nueva Orleans, Estados Unidos, con destino a Texas. El motivo fue un asiento reclinable que quedó atascado.

Cuando el vuelo 4698 de la aerolínea aterrizó en su destino, la tripulación se vio sorprendida por el violento enfrentamiento, que ocurrió el domingo 1 de agosto, informó el diario El Tiempo.

De acuerdo a los reportes, el problema inició luego de que uno de los involucrados no logró enderezar su asiento reclinable, lo que desató una discusión que rápidamente se convirtió en una violenta pelea, reseñó el diario La Nación.

Las imágenes muestran cómo uno de los pasajeros señala con el dedo la cara de otro hombre, justo antes de que procediera a golpearlo. Inmediatamente, un tercer individuo también se involucró en la pelea respondiendo con golpes al pasajero que lanzó el primer impacto.

“¡Basta, por favor basta!”, gritaban algunas de las personas, quienes rogaban a los involucrados que se detuvieran mientras intercambiaban una larga ronda de puñetazos en la mitad del pasillo del avión.

La tripulación se acercó a los hombres para separarlos e intentar calmar los ánimos mientras el vuelo permanecía detenido en la pista. No obstante, ambos continuaron insultándose y tratando de alcanzarse para continuar con la pelea.

Después del incidente, las autoridades detuvieron a los sujetos involucrados en la riña. Sin embargo, luego de que explicaron el motivo de las agresiones, la policía decidió no arrestarlos.

Muchos de los viajeros que se encontraban en el avión tomaron las redes sociales para quejarse que casi pierden los vuelos de interconexión a raíz del altercado, debido a que para algunos de ellos el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom era tan solo una escala de un recorrido más extenso.

What flight attendants put up with. You have a bad attitude? Your going to bring it along on your holiday too. pic.twitter.com/Bo8q8kkxFD