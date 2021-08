"Ella me dio un puñetazo": antes de morir anciano revela a su nieta maltratos en su asilo

Un anciano de 91 años le reveló a su nieta antes de morir cómo fue maltratado en un asilo de Paraná, Brasil, donde la dueña del lugar y un empleado lo agredían. El testimonio desde la cama de un hospital quedó documentado.

Según el Ministerio Público de Paraná, el anciano, cuyo nombre no fue publicado, sufrió numerosos abusos en un asilo privado localizado en el municipio de Maringá, al norte del estado brasileño, reseñó el portal G1.

Antes de morrer, idoso agredido em asilo detalhou como era maltratado à neta: 'Me deu um murro, quase afundou a cabeça', disse https://t.co/yr7yPwnKJo #G1 #G1PR pic.twitter.com/fhUcrm7arq — G1 Paraná (@g1parana) August 5, 2021

El video del testimonio forma parte de las evidencias presentadas en una demanda interpuesta por la institución judicial, quienes notificaron la detención de la propietaria de la casa de retiro el miércoles 4 de agosto de 2021.

Los abusos salieron a la luz pública luego de que el anciano sufriera una caída y se rompiera el fémur, por lo que tuvo que ser atendido en un hospital de la ciudad. En un breve extracto del video del testimonio, dio los detalles de los ataques que sufrió.

Otros ancianos fueron drogados y maltratados

“Primero, ella me dio un puñetazo, casi me hundió la cabeza. Tomó ambos dedos y los cruzó sobre mi cabeza, en la vena de la arteria y la bloqueó. Casi me ahogo cuando me bloqueó la vena”, dijo el anciano a su nieta, cuya identidad tampoco fue revelada.

El anciano explicó que así como él, otros residentes del ancianato también fueron víctimas de abusos y agresiones.

“Vi a una de ellas maltratar a otros. Una anciana japonesa también fue maltratada. Varios pasaron por allí, cada uno peor que el otro. Allí sucedieron todas las barbaridades, pero siempre estaba la boca de cangrejo que decía ‘Sssh, cállate, yo mando’. Se acabó la historia”, relató el anciano.

Las investigaciones revelaron que los residentes de la casa de retiro también eran drogados. Ese fue el motivo de la caída del anciano, quien falleció dos días después de que ingresó en el hospital.

Además de que la dueña de la casa fue encarcelada, se cerró el asilo. Los tribunales dictaron que la casa debe permanecer clausurada y un plazo de 48 horas fue dado para que los ancianos regresaran a los hogares de sus familias.

