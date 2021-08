Encuentran a una mariquita viviendo en el intestino de un hombre de 59 años durante colonoscopia

Un equipo de médicos gastroenterólogos de Estados Unidos se topó con un sorprendente descubrimiento durante una colonoscopia que realizaron a un hombre de 59 años: una mariquita estaba viviendo dentro de su intestino.

Las colonoscopias se realizan comúnmente con la finalidad de detectar anomalías o enfermedades como el cáncer y, hasta ahora, son varios los casos de insectos que logran llegar hasta el intestino de los seres humanos e incluso sobrevivir dentro del organismo, informó Gizmodo.

Para poder realizar una colonoscopia, los médicos suelen solicitar a los pacientes que se abstengan de comer hasta que se lleve a cabo el examen, y si entra en las posibilidades deben asegurarse de que esté lo más vacío posible.

En este caso, para inducir la evacuación de las heces y limpiar el intestino, los doctores utilizaron polietilenglicol, un laxante perteneciente a la categoría de medicamentos osmóticos y que se aplica para atender problemas como el estreñimiento.

Según un estudio realizado, publicado en ACG Case Reports Journal, la hipótesis que se plantea es que la mariquita sobrevivió al proceso digestivo y logró permanecer todo ese tiempo dentro del intestino debido a que viajó muy rápidamente a través de este, con la ayuda del líquido viscoso utilizado para la limpieza.

“La preparación de la colonoscopia del paciente fue de 1 galón de polietilenglicol la noche anterior a la colonoscopia y, por lo demás, el examen de la colonoscopia fue normal. Su preparación para la colonoscopia puede haber ayudado al insecto a escapar de las enzimas digestivas en el estómago y la parte superior del intestino delgado”, escribieron.

En el artículo, los médicos suponen que la mariquita se “deslizó” mientras el sujeto estaba durmiendo. Por más insólito que pueda parecer, este caso no es el único en la historia. Varios estudios previos dieron con otros insectos, como cucarachas, durante el procedimiento.

Another cockroach, but this time it’s sent for histology 😅🔬 https://t.co/AQo305JvSD pic.twitter.com/v494nLkeBU