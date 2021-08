Joven de 19 años asesina a su hermana menor dentro de una casa rodante en vacaciones

Las autoridades de Gales, Reino Unido, detuvieron a un joven de 19 años que asesinó a su hermana quinceañera mientras estaban de vacaciones en un campamento de caravanas junto al mar.

El asesino, identificado como Matthew Selby, compareció ante un tribunal tras ser acusado de matar a su hermana, Amanda Selby, la tarde del sábado 31 de julio de 2021, en el parque de vacaciones Ty Mawr, en la estación balnearia de Towyn, cerca de la ciudad de Abergele, según detalló la BBC.

31 July 2021: Amanda Selby, 15, from Greater Manchester was stabbed to death in a holiday park in Wales. Her brother, Matthew Selby, 19, has been charged with her murder. pic.twitter.com/cXyK16Ltf9

La Policía de Gales del Norte informó: “Tras un incidente en Ty Mawr Holiday Park, en Towyn, el sábado por la tarde, Matthew Selby, de 19 años, del área de Gran Manchester, fue acusado esta tarde de asesinato, puesto en prisión preventiva y comparecerá ante los magistrados”, informó el diario Mirror.

“Le pedimos al público que no especule sobre este incidente en las redes sociales, ya que se trata de una investigación activa”, agregó la policía.

Selby compareció, el martes 3 de agosto, ante el Tribunal de Magistrados de Llandudno. El juez de distrito, Gwyn Jones, lo puso en prisión preventiva. Mientras tanto, el fiscal James Neary solicitó que el caso fuera enviado a la corte de la corona y dijo que el acusado no tiene derecho a fianza.

BREAKING: First pictures of Matthew Selby, the 19-year-old from Ashton-under-Lyne, charged with murdering his sister, Amanda (15) at a caravan site in Towyn in North Wales on Saturday. He's seen being escorted into Llandudno Magistrates Court, where he was remanded in custody. pic.twitter.com/KouR35O4uc