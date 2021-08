Joe Biden pide al gobernador de Nueva York que renuncie tras acusaciones de acoso sexual

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este martes al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que renunciara después de que una investigación independiente concluyera que el poderoso político demócrata habría acosado sexualmente a varias mujeres, hecho que actualmente se investiga.

El jefe de Estado señaló con sus propias palabras: "Creo que debería renunciar", durante una conferencia de prensa que se realizó en la Casa Blanca.

"Nunca toqué a nadie de manera inapropiada"

Durante la presente jornada, Cuomo negó estas acusaciones, entre las cuales también se le denunciaba de instituir una cultura de miedo dentro de su administración.

"Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas", comentó Cuomo en un discurso televisado.

En esta línea, indicó que "tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido".

"He aprendido de esto"

El gobernador, aseguró que tenía el hábito de besar y tocar a las personas como un gesto de calidez y amistad, a menudo en público.

"Me han visto hacerlo en la televisión durante todas mis ruedas de prensa y durante 40 años antes de eso", explicó.

De acuerdo a lo anterior, expresó que "trato de hacer que la gente se sienta cómoda. Trato de hacerles sonreír. Trato de conectarme con ellos y trato de mostrarles mi aprecio y mi amistad".

"Ahora entiendo que hay perspectivas generacionales o culturales que, francamente, no las había apreciado del todo. Y he aprendido de esto", agregó.

Principales aristas de la denuncia

La fiscal general del estado, Letitia James, reveló en las últimas horas que "la investigación independiente ha concluido que el gobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres y, al hacerlo, violó la ley federal y estatal".

La persecutora añadió que la pesquisa encontró que Cuomo "acosó sexualmente a empleadas actuales y antiguas del estado de Nueva York al avanzar con toqueteos no deseados y no consentidos y al hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual sugerente que generaron un ambiente de trabajo hostil para las mujeres".

Incluso, la investigación también descubrió que Cuomo y su equipo cercano tomaron medidas de represalia contra al menos una exempleada por denunciar su experiencia.

