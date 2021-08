Mujer teme por su vida: su presunto abusador quedó en libertad y vive a seis cuadras de ella

"No puedo salir de mi casa por pensar que está a seis cuadras", fueron las palabras de una mujer que sufrió el presunto abuso por parte de un individuo desde los 12 a los 16 años en Argentina.

La afectada explicó que tiempo atrás decidió contarle lo ocurrido a su madre, aunque no le creyó, y que a principios de este año fue su propia tía la que le prestó ayuda, consigna TN.

Ahora, es la víctima quien expresó su inquietud, luego de enterarse que el individuo -que cumplía prisión preventiva desde enero- fue puesto en libertad por la Justicia de Rosario bajo reglas de conducta.

"Me apuntaba con un arma"

En este contexto, la mujer entregó algunos detalles acerca de los difíciles momentos que vivió cuando era abusada en su adolescencia por el sujeto.

"Al principio era muy chica y era mucho el miedo que tenía. A los 14 empezó a tener un arma que me ponía en la cabeza mientras abusaba de mí", relató.

Asimismo, sostuvo que "mi tía me ayudó a hacer la denuncia el 14 de enero. Fueron a la casa, pero le dejaron el arma y nunca le pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad".

Acusado fue puesto en libertad

Fue el martes pasado cuando el juez Carlos Leiva decidió liberar al acusado, lo que comenzó a generar angustia en la mujer, ya que ahora el hombre se encuentra viviendo cerca de ella.

"Me siento mal de saber que tengo a esta persona a seis o siete cuadras de mi casa. No sé si anda por el barrio (Nuevo Alberdi). No puedo salir por pensar que va a estar en la zona", afirmó.

De acuerdo a lo anterior, la afectada indicó: "(el acusado) tiene muchos más casos de abusos, de violaciones. Buscaba y le gritaba cosas a otras chicas también. Vive en la esquina de una escuela, donde las chicas no están seguras pasando por ahí".

Finalmente, fue el propio juez quien consideró que el imputado estaba en condiciones de quedar en libertad bajo reglas de conducta, aunque con prohibición de acercarse a la víctima y con firma día por medio ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

