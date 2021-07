Alerta por documentos de EEUU sobre la variante Delta: Es tan contagiosa como la varicela

La variante Delta del coronavirus es tan contagiosa como la varicela, probablemente genera una enfermedad peor que las anteriores y los casos entre vacunados pueden ser tan transmisibles como entre los no vacunados, es lo que se advierte en documentos dados a conocer en Estados Unidos.

Una serie de diapositivas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) subraya que "la guerra cambió" a causa de la variante Delta.

Esos documentos fueron reportados por el diario The Washington Post y verificados por la Agencia AFP.

La directora de los CDC, Rochelle Walenksy, citó esas diapositivas esta semana para justificar el retorno al uso de mascarillas en lugares de alto riesgo.

Una de sus conclusiones más relevantes es que los brotes en vacunados son altamente contagiosos, según datos que provienen de estudios anteriores y de un nuevo análisis de un brote en Provincetown, Massachusetts.

Los expertos se apoyan en un número denominado "umbral del ciclo" (CT) que indica cuánta carga viral tiene una persona. Cuanto menor es el número, mayor es la carga.

En Provincetown, "no hubo diferencia en los valores medios de CT en los casos de vacunados y no vacunados", dicen las diapositivas.

#DeltaVariant surging in U.S. New data show Delta much more contagious than previous versions of #COVID19. Unvaccinated people: get vaccinated & mask until you do. Everyone in areas of substantial/high transmission should wear a mask, even if vaccinated. https://t.co/tt49zOEC8N