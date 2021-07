"¿Dónde está la recompensa?": Fugitiva se delata al comentar publicación en Facebook

Lorraine Graves, una mujer de Oklahoma, Estados Unidos, se delató a sí misma tras realizar un comentario en un publicación de Facebook realizada por el Departamento de Policía de Tulsa en busca de más información sobre la mujer fugitiva.

Desde sus redes sociales, las autoridades policiales de Tulsa, el miércoles 14 de julio de 2021, solicitaron información a sus seguidores sobre el paradero de Lorraine, quien fue acusada de ser cómplice de asesinato y aún se encontraba fugitiva, informó Univisión.

🚨WEEKLY MOST WANTED🚨

Lorraine Graves is charged with Accessory to Murder. Detectives say she was involved in March homicide where Eric Graves was shot/killed at St. Thomas Square Apts.

Graves is as Black female, 5'7", 200 lbs.

INFO? Call @918CrimeStopper at 918-596-COPS. pic.twitter.com/lQa9GuifW5