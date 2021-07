"Vergüenza es robar": periodista responde a amiga que intentó humillarla por vender empanadas

La periodista Karla Beahed Villaroel Vaca tomó la decisión de vender empanadas y sándwiches en la parte externa de la Escuela Militar de Ingeniería, cuyo recinto es utilizado como centro de vacunación contra el Covid-19 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

La reportera tomó la iniciativa de vender empanadas junto a otros alimentos para ayudar a su hermana, quien retomó el negocio iniciado originalmente por su madre con el objetivo de ahorrar para comprar un teléfono celular, reseñó el portal Vistazo.

No obstante, una amiga de la periodista trató de humillarla al criticar su emprendimiento: “¿Qué pasó Karla, el periodismo no te da la plata, tan bajo has llegado? ¿No te da vergüenza?”.

Ante esa pregunta, Karla decidió hacer público el trago amargo a través de su perfil de Facebook y desde allí respondió con contundencia: “¡No me da vergüenza, sin miedo al éxito!”. Desde entonces, la publicación se llenó de comentarios de usuarios que mostraron apoyo y admiración.

La periodista no se dejó intimidar

Según Villaroel Vaca, recibió el desagradable mensaje a través de WhatsApp, luego de que su amiga viera un estado que publicó en el que ofrecía empanadas a todos sus contactos telefónicos.

“Fue una amiga que se dedica al modelaje y a la cual llevé a un canal para que consiguiera trabajo, quien me escribió esto, pero yo lo tomé de una buena manera y le respondí”, aseguró durante una entrevista con la Radio El Deber.

Karla optó por guardar silencio y no continuar discutiendo con su amiga, pues sintió que “no valía la pena”, por lo que tomó su muro de Facebook para compartir su historia y, a través de ella, apoyar a otras personas que puedan recibir comentarios similares por el tipo de trabajo que hacen.

“Lo que importa son las ganas de salir adelante, vergüenza es robar, vergüenza es ser mediocre por burlarse de las ganas que tiene una persona de salir adelante buscando ingresos de manera honrada (...)”, sentenció la joven que tiene cuatro años trabajando como periodista en Bolivia.

