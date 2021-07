Fue condenada por matar a marido lanzándole agua hirviendo: Hijos lo habían acusado de abusos

En Reino Unido fue condenada una madre que asesinó a su esposo, vertiendo agua hirviendo mezclada con azúcar sobre su cuerpo mientras dormía.

De acuerdo a lo informado por el diario Liverpool Echo, la mujer atacó a su marido, luego de haber escuchado acusaciones que señalaban que el hombre había abusado sexualmente de sus dos hijos.

JAILED | Corinna Smith has been sentenced to life imprisonment and told she will serve a minimum of 12 years in prison for murdering her husband. The 56-year-old poured boiling water, laced with sugar, over him while he slept at his home in #Neston 👉 https://t.co/gqIZMCy2po pic.twitter.com/3CAlu778oo