[VIDEOS] Fuerte explosión se registra en puerto de Dubai

¿Qué pasó?

Una gran explosión se registró en Dubai el miércoles por la noche, sacudiendo edificios cercanos en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

Según informaron medios internacionales, la explosión se produjo tras un incendio en un contenedor ubicado dentro de un barco en el puerto de Jebel Ali, un importante punto de atraque para los petroleros.

Labores en el lugar

Un equipo de Defensa Civil de Dubai está trabajando para apagar el incendio. El emir de Dubai y primer ministro de los EAU, Mohammed Rashid Maktoum, ya estarían visitando el área afectada.

Las autoridades de emergencia dijeron que dos camiones de bomberos y otros vehículos llegaron al sitio al sur de Dubai.

Los residentes que se encontraban cerca del lugar informaron que la explosión sacudió las ventanas de la ciudad y se pudo ver una bola de fuego en el horizonte. A través de redes sociales, distintos usuarios y testigos compartieron imágenes y videos del incidente.

Revisa los registros de la explosión

Incredible footage of a huge explosion that has just occurred near Dubai - with the blast & shaking felt by residents across the city



Reports currently point to an oil tanker at Jebel Ali port exploding



pic.twitter.com/JXwrKahL62 — Ashleigh Stewart (@Ash_Stewart_) July 7, 2021

According to Al Arabiya sources, an explosion occurred on a ship off of Jebel Ali port. The sound was heard all around Dubai. Cause is still unknown. pic.twitter.com/upGkwdg4A5 — Mohammed Khalid Alyahya (@7yhy) July 7, 2021

🇦🇪 Se acaba de producir una gran explosión en el puerto Jebel Ali de Dubai, Emiratos Árabes Unidos. pic.twitter.com/fmXTVe0JOJ — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) July 7, 2021