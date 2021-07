Incendian dos iglesias católicas en Canadá tras el hallazgo de 750 cuerpos de niños indígenas

Dos iglesias católicas en tierras nativas de Canadá fueron incendiadas, en el marco de la indignación que causó el descubrimiento de una fosa común con más de 750 cuerpos no identificados, en su mayoría niños indígenas. El hallazgo ocurrió en los terrenos de un internado que era administrado por la iglesia.

Keith Crow, jefe de la agrupación indígena de Lower Similkameen, afirmó que recibió una llamada de alerta, el sábado 26 de junio de 2021, sobre el incendio en la iglesia del asentamiento de Chopaka. Cuando llegó al sitio, la iglesia estaba hecha cenizas, reseñó el Huffington Post.

“Estoy enfadado. No veo nada positivo en esto”, dijo Crow, quien más tarde ese mismo día se enteró de que otra iglesia en Upper Similkameen también fue prendida en fuego y destruida.

Según el jefe indígena, los incendios “no son una coincidencia”, ya que ambos fueron reportados con una hora de diferencia y justo después de que otras dos iglesias de la región de Okanagan también fueron quemadas la madrugada del sábado, informó la estación local afiliada de Citytv.

La quema de las iglesias ocurrió luego de que más de 750 cuerpos no identificados fueron hallados cerca de un internado para niños indígenas. El descubrimiento creó una gran indignación en el país, especialmente en las comunidades nativas.

Hundreds of graves were found at another forced assimilation school for Indigenous children in Canada — weeks after remains of 215 children were found.



150,000 children were held in the mostly Catholic-run schools, thousands dying from abuse.



The church has never apologized. pic.twitter.com/8sHh4xQ5yq