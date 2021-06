"Me rompe el corazón": hallan restos de 215 niños enterrados en un antiguo internado

Al sur de la Columbia Británica, Canadá, los restos de 215 niños fueron encontrados bajo tierra cerca de un antiguo internado construido hace más de cien años, que funcionaba bajo la premisa de integrar a los indígenas nativos.

En un comunicado de prensa, emitido el jueves 27 de mayo de 2021, el grupo indígena Tk’emlúps te Secwépemc dijo que la búsqueda, aunque ha tardado varios años, “confirma una pérdida impensable de la que se habló, pero que nunca fue documentada por los indios de Kamloops”, informó CNN en Español.

La jefa de la comunidad, Rosanne Casimir, aseguró que "este pasado fin de semana, con la ayuda de un especialista en radares de penetración terrestre, salió a la luz la cruda verdad de los hallazgos preliminares: la confirmación de los restos de 215 niños que fueron alumnos del Colegio Residencial Indio de Kamloops”.

“Algunos apenas tenían tres años”, dijo. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, establecida en 2008, determinó que muchos de ellos fueron abusados sexualmente y maltratados, mientras que al menos otros 3.200 murieron, la mayoría de tuberculosis, informó el diario El Mundo.

Harvey McLeod, quien fue alumno del internado durante dos años a finales de la década de 1960, expresó: “Perdí el corazón. Fue mucho dolor y pena escuchar por fin, para el mundo exterior, lo que suponíamos que ocurría allí”.

En más de una ocasión, él y otros exalumnos se cuestionaron el paradero de sus amigos y compañeros. “A veces la gente no volvía, nos alegrábamos por ellos, pensábamos que se habían escapado, sin saber si lo habían hecho o lo que les había pasado”, dijo McLeod, quien actualmente es jefe de la comunidad Upper Nicola, también localizada en la Columbia Británica.

“Se hablaba de qué podía haber ocurrido, de qué podía haber pasado. De lo que me di cuenta fue de lo fuerte que era de pequeño, de lo fuerte que era estar aquí hoy, porque sé que mucha gente no volvió a casa”, agregó.

Por su lado, el primer ministro Justin Trudeau declaró en Twitter que “las noticias de que se encontraron restos humanos en la antigua escuela residencial de Kamloops me rompe el corazón: es un doloroso recordatorio de ese capítulo oscuro y vergonzoso de la historia de nuestro país. Pienso en todos los afectados por esta angustiosa noticia. Estamos aquí para ti”.

The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart - it is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country’s history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. https://t.co/ZUfDRyAfET