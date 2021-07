"Oía los gritos de mis vecinos pidiendo ayuda": Sobreviviente del derrumbe en Miami

Una mujer que logró escapar del colapso del bloque de condominios Champlain Towers South en la localidad de Surfside, en Florida, Estados Unidos, ofreció su emotivo testimonio sobre el terror que vivieron los vecinos la madrugada del desastre.

Susana Álvarez, de 62 años, contó su experiencia al programa Weekend Edition de la radio pública estadounidense NPR, replicada por la BBC, y explicó cómo fue que logró salvar su vida y la de otros vecinos que se encontraban en el décimo piso de la torre.

“Estaba en la cama y oí un temblor. La verdad es que no me preocupé. Pensé ‘oh, mañana en las noticias oiremos hablar sobre temblores en Florida’. Pero ni siquiera había pasado un minuto cuando mi cama empezó a sacudirse como si estuviera en una atracción”, recordó Susana.

Su cama se agitó fuertemente y las puertas del balcón de su apartamento se abrieron solas. Luego, el estruendo que ocasionó el derrumbe invadió sus sentidos y decidió salir corriendo sin mirar atrás.

"Dejé a mi gata"

“Sentí el trueno más largo que jamás escuché en mi vida. En ese punto, me levanté, cerré las puertas del balcón, no sé por qué, y agarré mi teléfono. No sé por qué, porque no agarré nada más. Y corrí y salí por la puerta”, relató la sobreviviente del derrumbe.

Tras salir de su apartamento, la mujer corrió hacia los elevadores, pero solo vio un hueco del que salía humo y polvo. Al volverse hacia una esquina, la mujer se percató de que la mitad del edificio ya no estaba ahí.

“Di la vuelta a la esquina y ahí es cuando vi que el edificio ya no estaba. No había nada ahí y la gente gritaba. Podía oírlos gritar. En ese punto me di la vuelta. Debían quedar dos apartamentos en mi planta y golpeé sus puertas. Salieron y les dije ‘tenemos que salir de aquí’”, agregó.

Álvarez perdió su casa y todos los objetos de gran valor familiar que tenía dentro del apartamento. Sin embargo, afirmó que lo que más lamenta es que no pudo salvar a su gata. “No estoy bien. Estoy muy, muy sensible. Todo lo que poseo estaba en ese apartamento, pero no me importa. Dejé a mi gata. Y eso, para mí, es lo peor y es lo único que quiero recuperar”, sentenció.

