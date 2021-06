La historia del joven que lo perdió todo en robo a su taller tras inaugurarlo 20 días antes

¿Qué pasó?

Un joven emprendedor argentino entregó un duro testimonio al Canal Doce, en la televisión trasandina, luego de sufrir el robo de su taller mecánico, que sólo había inaugurado hace 20 días.

"Se llevaron todo, las herramientas manuales, todo lo que uso para trabajar. No me dejaron nada", fueron parte de sus palabras en medio de un relato en el que no fue capaz de contener las lágrimas.

Había cumplido su sueño

Omar tiene 29 años y estaba ilusionado de poder comenzar un nuevo proyecto laboral. Pidió dinero prestado, sacó créditos y trabajó durante años para ahorrar e invertirlo en su taller. Hace 20 días, cumplió el sueño de su vida: inauguró su local de alineado y balanceado de autos.

Sin embargo, este martes recibió un duro golpe al percatarse que había sido víctima de un robo durante la madrugada. Cuando entró al recinto, encontró "todo tirado".

Según su relato, le robaron más de 400 mil pesos argentinos en herramientas -tres millones en pesos chilenos aproximadamente-, entre máquinas de soldar, taladros, batería, computadores e impresoras.

"Me rompí el alma"

Omar trabaja desde los 15 años y lo que más lamenta es que su sacrificio de tanto tiempo se haya visto truncado por un robo.

"Eso es lo que más me duele. Todo el esfuerzo. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio", señaló el joven, momento en el que rompió en llanto.

"Me cansé de trabajar para tener lo que tengo, para cumplir un sueño. Pago impuesto, tributo, renta, municipalidad. Nunca me atrasé en nada, no le debo nada a nadie", añadió Omar.

"Todo lo que hice, lo hice con sacrificio, para cumplirle un sueño a mi papá, también, para que él tenga su taller modelo. Me rompí el alma", expresó el emprendedor al Canal 12 de Argentina.

Finalmente dijo desconsoladamente que "no tengo más nada, tengo que empezar de nuevo ahora".

#NoticieroDoce | #AHORA Inseguridad. Hace 20 días abrió su taller, hoy le llevaron todo. "Me robaron todo mi esfuerzo" aseguró Omar, victima del robo.



Seguinos en vivo 👉🏼 https://t.co/8oiTpPjNjv pic.twitter.com/dA7QzdeAeZ — El Doce (@ElDoce) June 29, 2021

Durante la tarde, Omar compartió una foto de su taller en la cuenta de Instagram del local, en donde escribió el siguiente mensaje: "Un sueño con tanto sacrificio, ilusión y esperanza destruido en horas. Le queremos agradecer a todos por su apoyo y colaboración que de alguna forma nos hacen llegar", fueron parte de sus palabras.

View this post on Instagram A post shared by CH ALINEADO Y BALANCEADO (@ch_alineados)

Ver cobertura completa