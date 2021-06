Bombardeos de EEUU en la frontera entre Irak y Siria dejan cinco milicianos muertos

El Pentágono anunció el domingo que lanzó ataques aéreos selectivos contra "instalaciones utilizadas por grupos de milicianos respaldados por Irán" en la frontera entre Siria e Irak, dejando cinco combatientes muertos, según una organización humanitaria.

"Siguiendo las instrucciones del presidente Biden, las fuerzas militares estadounidenses han llevado a cabo esta noche ataques aéreos defensivos de precisión contra instalaciones utilizadas por grupos de milicianos respaldados por Irán en la región fronteriza entre Irak y Siria", sostuvo el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, en un comunicado.

Kirby añadió que los objetivos -dos en Siria y uno en Irak- fueron seleccionados porque "esas instalaciones son utilizadas por las milicias respaldadas por Irán que participan en ataques con vehículos aéreos no tripulados contra el personal y las instalaciones estadounidenses en Irak".

